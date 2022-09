Podcast: Waarom de oorlog in Oekraïne in de herfst grotendeels stil komt te liggen

Het wordt kouder en natter in Oekraïne, wat zijn daarvan de gevolgen voor de oorlog? Daarover praat Marien Korterink deze week met buitenlandcommentator Jan van Benthem in de podcast Blik Op Buitenland. Jan vertelt over de nucleaire dreigementen van Poetin. Is het bluf of moeten we de dreigementen serieus nemen?