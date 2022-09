Inwoners Oekraïense regio’s kiezen massaal voor inlijving

Donetsk

In de regio’s Loehansk, Cherson en Zaporizja zou met een overweldigende meerderheid van meer dan 85 procent zijn gestemd voor toetreding tot de Russische Federatie. De zelfverklaarde volksrepubliek Donetsk heeft nog geen voorlopige uitslag gepubliceerd.

In Cherson is 76 procent van de stemmen geteld en daarvan zou 86 procent hebben gestemd voor toetreding tot Rusland. In Zaporizja heeft 92,9 procent van de inwoners voor gestemd, na het tellen van 71 procent van de stemmen. De inwoners van Loehansk stemden met 98,5 procent voor toetreding, nadat 57,7 procent is geteld. Volgens exitpolls zou dat percentage in Donetsk op kunnen lopen tot 99 procent.

De stembussen sloten dinsdag om 16.00 uur lokale tijd, nadat inwoners vijf dagen de tijd hadden om te stemmen. In de regio’s Loehansk en Zaporizja werd bekendgemaakt dat de opkomst hoog zou zijn geweest. Meer dan 90 procent van de stemgerechtigden zou hebben gestemd.

Oekraïne en de westerse bondgenoten gaan ervan uit dat de referenda doorgestoken kaart zijn en dat de uitslag al vaststond. De volksraadplegingen zouden zijn georganiseerd om de Russische invasie van Oekraïne te rechtvaardigen. Bij inlijving van de vier bezette gebieden heeft Rusland zo’n 20 procent van Oekraïne in handen, inclusief de Krim.

Russische staatsmedia verwachten dat Poetin vrijdag de annexatie van de gebieden officieel zal aankondigen in het Russische parlement.