Druk op België: verzet tegen mogelijke uitruil Iraanse terreurdiplomaat

De uitruil van de veroordeelde Iraanse terrorist-diplomaat Assadi tegen een Belgische gevangene in Iran komt onder steeds grotere druk te staan. De harde repressie van de demonstrerende vrouwen in Iran geeft de kwestie een extra morele lading.

Bijeenkomst van de Iraanse oppositie NCRI in Parijs in 2018 waarop een bomaanslag was gepland. (beeld afp / Zakaria Abdelkafi)