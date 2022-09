Israëlische mensenrechtenadvocaat: ‘Rechtsstaat Israël zwaar onder druk’

De Israëlische mensenrechtenjuristen van HaMoked staan sinds 1988 Palestijnen bij in Israëlische rechtbanken. ‘Op weg naar de rechtbank schelden mensen me uit voor terrorist’, vertelt medewerker Dani Shenhar.

De Israëlische rechtsstaat zit in een ‘neerwaartse spiraal’. ‘We hebben steeds meer ultranationalistische rechters die verbonden zijn aan de nederzettingen. In grote rechtszaken, met politieke lading, heb je bij het Hooggerechtshof geen kans meer. Die tijd is voorbij.’

Dani Shenhar ziet het somber in. De Asjkenazisch-Joodse advocaat werkt al jaren voor HaMoked, een Israëlische mensenrechtenorganisatie. Hij staat vooral Palestijnen bij. Dinsdag sprak hij in Utrecht tijdens een ‘lunchlezing’ over zijn ervaringen, op uitnodiging van vredesorganisatie PAX en Steun voor Israëlische Vredes en Mensenrechten Organisaties (SIVMO).

Volgens Shenhar was 2015 een keerpunt. ‘Ayelet Shaked trad toen aan als minister van Justitie. Zij is ..

