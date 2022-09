Oud-leerling schiet rond in Russische school

De man die maandag zeker vijftien mensen doodschoot op een school in Rusland is geïdentificeerd als een oud-leerling. Het gaat om een man van in de dertig, meldt het onderzoeksteam.

Izjevsk

Zijn motief wordt nog onderzocht. De man, die zichzelf om het leven heeft gebracht, droeg een bivakmuts en een zwart T-shirt met een rood hakenkruis. Het onderzoeksteam onderzoekt of de schutter neofascistische of neonazistische opvattingen had.

De regionale gouverneur meldt dat hij was geregistreerd bij een neuropsychologische behandelingskliniek. President Vladimir Poetin ‘treurt diep’ om de doden en omschrijft het schietincident als een ‘terroristische daad door een persoon die blijkbaar tot een neofascistische organisatie of groep behoort’, aldus een woordvoerder van het Kremlin.

twee pistolen

De schutter had volgens de gouverneur twee pistolen en een grote hoeveelheid munitie bij zich. Hij schoot twee beveiligers van de school dood en loste vervolgens schoten op leerlingen en leraren. Elf kinderen en twee leraren stierven. Van de 24 gewonden zijn er 22 minderjarig. Het bloedbad vond plaats in de stad Izjevsk, ongeveer 950 kilometer ten oosten van Moskou.

vaker opgeschrikt

Rusland is in de recente jaren opgeschrikt door meerdere fatale schietincidenten op scholen. In april dit jaar werden twee kinderen en een leraar doodgeschoten op een kleuterschool in de Russische regio Oeljanovsk. In 2021 vielen negen doden op een school in de stad Kazan en zes doden op een universiteit in de stad Perm.