Groeiend verzet tegen mobilisatie

Moskou

In Oest-Ilimsk, een plaats in Jakoetië, diep in Siberië, opende een man van 25 het vuur op een rekruteringskantoor van het leger waar een aantal mannen die een oproep hadden gekregen zich hadden verzameld. De officier raakte zwaar gewond. Volgens de moeder van de dader, die na het incident werd gearresteerd, was hij woedend omdat een vriend van hem een oproep had gekregen om in Oekraïne te gaan vechten hoewel hij nooit in het leger had gediend. De mobilisatie zou officieel alleen gelden voor mensen die in dienst waren geweest.

Sinds Poetin vorige week plotseling de mobilisatie van een deel van de Russische reservisten afkondigde, is er al bij zeventien rekruteringskantoren brand gesticht, kennelijk om de registers te vernietigen. In..

