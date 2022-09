Harde waarschuwingen van de VS richting Rusland en de Russische hoop op november

De Verenigde Staten hebben het Kremlin ‘een grimmige waarschuwing’ gegeven om vooral niet naar kernwapens te grijpen. Het tekent de zorgen over de volgende fase van de oorlog in Oekraïne.

Drie Russische tanks die in de vroege herfst in het drassige veld bij de Siverski Donetskrivier zijn gestrand.

De referenda in de Donbas over aansluiting bij Rusland zijn nu al geldig, zeggen Russische staatsmedia, terwijl de stemming zelf nog doorgaat. Ook in het Russische parlement, de Doema, kunnen de pro-Kremlinpartijen bijna niet wachten tot Rusland wordt uitgebreid met Donetsk, Luhansk, Zaporizja en Kherson. Ze verwachten vrijdag al een toespraak van president Poetin, als na het referendum op de Krim in 2014, meldde het staatspersagentschap Tass maandag.

Precies dat maakt de nucleaire dreiging van Poetin, afgelopen woensdag, ineens concreet. We zullen het Russische grondgebied ‘met alle beschikbare middelen verdedigen’, zei hij toen. In Washington is die dreiging serieus genomen. Zó serieus dat de Amerikaanse regering het Kremlin publiek waa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .