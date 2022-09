Rechtse zege bij verkiezingen maakt pijnlijk duidelijk hoezeer Italië verdeeld is

Giorgia Meloni’s post-fascistische partij Fratelli d’Italia stevent af op een zege bij de Italiaanse parlementsverkiezingen. De weg naar een uiterst rechtse regering ligt open. Maar dat is niet het hele verhaal. De uitslag legt ook een diepe politieke verdeeldheid bloot in Italië.

Samen haalt de rechtse coalitie ruim 44 procent van de stemmen, maar dat percentage is genoeg voor een meerderheid in beide kamers van het Italiaanse parlement. Dat komt omdat Italië een gemengd kiesstelsel kent, waarbij ongeveer eenderde van de zetels per meerderheidsstelsel verdeeld wordt (first-past-the-post-principe) en de rest via een proportioneel systeem.

De ironie wil dat uitgerekend de centrumlinkse Partito Democratico het ingewikkelde kiessysteem in 2017 introduceerde, met het oog op de toen opkomende Vijfsterrenbeweging, die zij zo in bedwang hoopte te houden. Nu keert de eigen kieswet zich tegen de PD, en dat is niet het enige dat de partij zich na het historisch slechte verkiezingsresultaat (19 procent voor de partij, 26 proc..

