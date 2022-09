Protest tegen de regering leeft in heel Iran en gaat over meer dan alleen vrouwenrechten

Teheran

Gaan de grootschalige demonstraties in Iran over vrouwenrechten? Ja - en tegelijkertijd gaan ze over veel meer dan dat, zegt Ammar Maleki. Volgens de hoogleraar van de Universiteit Tilburg, zelf afkomstig uit Iran, heeft de dood van Mahsa Amini ‘een vlammetje van woede aangewakkerd dat al jarenlang onder de Iraanse oppervlakte sluimerde’.

De 22-jarige Amini overleed anderhalve week geleden in de gevangenis. Ze was opgepakt door de zedenpolitie, omdat ze de kledingvoorschriften in het streng-islamitische land zou hebben overtreden. Na haar dood - volgens de politie te wijten aan hartfalen, maar volgens inwoners en ook Maleki is er sprake van moord - braken in zeker vijftien Iraanse steden grote protesten uit.

‘Mensen spreken zich nie..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .