Belgische kernreactor Doel 3 na veertig jaar definitief stilgelegd

Ondanks politieke discussie om de kernreactor toch langer in gebruik te houden vanwege de energiecrisis, is vrijdagavond in België Doel 3 afgekoppeld van het stroomnet. Het is de eerste van zeven reactoren die is gesloten.

Brussel

Doel 3 ging open in 1982, op 1 oktober. Bijna exact veertig jaar later is het produceren van elektriciteit er stopgezet. Dat heeft te maken met de zogenoemde kernuitstap. In 2003 besloot België geen nieuwe kerncentrales meer te bouwen en de bestaande na veertig jaar te sluiten.

België heeft twee kerncentraleparken: een park in Doel, ten noordwesten van Antwerpen nabij de grens met Nederland, en een park in Tihange, ten zuidwesten van Luik. In Doel staan vier reactoren en in Tihange drie. Samen wekken zij ongeveer de helft van alle elektriciteit in België op. De nu gesloten reactor was goed voor ongeveer 8 procent van de Belgische elektriciteitsproductie.

Hoewel Doel 3 niet de oudste reactor is, is het wel de eerste die sluit. Doel 1..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .