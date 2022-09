In het net bevrijde Izjoem is ook de verliefde Rus een bedreiging: ‘Waarom ben je hier?’

Izjoem

Viktor Nakonetsjni heeft net de bietensoep opgediend in het tuintje tussen de geblakerde appartementengebouwen van Izjoem als er aan de poort wordt geklopt. Een stuk of acht Oekraïense militairen en politieagenten. Sommigen hebben de kalasjnikov losjes om de schouder hangen, anderen dragen hem met de wijsvinger op de trekker. Documenten, willen ze zien.

Het is vrijdagmiddag in Izjoem, een stad in het oosten van Oekraïne, een naam die op deze dag een nog dramatischer lading zal krijgen. Het was al een van de zwaarst door de Russen gebombardeerde steden van het land, tijdens de langdurige belegering en strijd in maart en april. Deze middag zal daar nog de ontdekking van honderden graven bij komen in een dennenbos aan de rand van de st..

