Al vier doden door ebola in Oeganda

Kampala

De ebola-uitbraak in Oeganda heeft al aan vier patiënten het leven gekost. Dat heeft de minister van Volksgezondheid vrijdag gezegd. Eerder deze week bevestigden de Oegandese autoriteiten dat het dodelijke virus de kop had opgestoken in het land. Een man van 24 was eraan overleden.

West- en Centraal-Afrika worden met enige regelmaat opgeschrikt door een uitbraak van ebola. De meest recente waren in het oosten van de Democratische Republiek Congo, waar het virus in 1976 werd ontdekt. Dat jaar was er ook epidemie in Soedan.