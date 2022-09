‘Koningin Elizabeth hielp ons bij de jacht op nazimisdadigers’

Tegen de sterke weerstand van het Britse Hogerhuis in hielpen koningin Elizabeth en het Britse parlement de nazi-jagers van het Wiesenthalcentrum, zegt ‘de laatst overgebleven nazi-jager’ Efraim Zuroff. Hij had de lijst met verdachten voor de Britse regering opgesteld.

Jeruzalem

In alle overzichten van het leven en de regering van koningin Elizabeth II is één opmerkelijk – en voor de overlevenden van de Holocaust belangrijk feit ‘compleet vergeten’.

Dat zegt de belangrijkste nog actieve nazi-jager van et Simon Wiesenthalcentrum, Efraim Zuroff. ‘In geen enkele necrologie kun je het vinden. Dus heb ik het geschreven’, zegt hij in een gesprek over de stap die de vervolging van nazimisdadigers in Groot-Brittannië mogelijk maakte.

‘Toen koningin Elizabeth ons hielp bij het jagen op Nazi’s’, zette Zuroff als kop boven zijn blog voor de Times of Israel over deze stap. Daarin beschrijft hij, hoe het Britse Hogerhuis in 1990 en 1991 bij herhaling een wet blok..

