‘Bananenschimmel brengt voedselzekerheid Afrika in gevaar’

Een bananenschimmel kan zich snel over het Afrikaanse continent verspreiden, stellen wetenschappers van Wageningen University & Research en de Universiteit Utrecht. De onderzoekers zeggen dat de opmars van de schimmel ‘een risico is voor de voedselzekerheid in Afrika’.

Wageningen

De Fusarium-schimmel gaat nu rond in Mozambique, maar het is een kwestie van tijd, zo stellen de wetenschappers, voor de schimmel ook andere Afrikaanse landen zal bereiken. ‘De verspreiding van de ziekte gaat door, ook bij kleine boeren en mensen met een bananenplant in hun tuin. Zij herkennen die ziekte waarschijnlijk niet en kunnen die dus ook niet bestrijden’, aldus onderzoeker Anouk van Westerhoven uit Wageningen.

In bijvoorbeeld Tanzania, Malawi, Oeganda en Rwanda zijn bananen onderdeel van het dagelijks menu van miljoenen mensen, zo stellen de wetenschappers. Er moet nog bekeken worden welke bananen allemaal gevoelig zijn voor de schimmel.

niet makkelijk

Fusarium is een bodemschimmel, die de vernietigende panamaziekte veroorzaakt. De schimmel kan zich gemakkelijk verspreiden via bijvoorbeeld besmet gereedschap en onder schoenzolen. ‘Er is veel verkeer in een plantage en het plukken is handwerk’, legt hoogleraar plantenziektekunde Gert Kema uit. ‘Je houdt zo’n schimmel niet makkelijk tegen.’

In de jaren twintig, dertig en veertig van de vorige eeuw bracht de panamaziekte grote schade toe in Zuid-Amerika. Toen boeren een resistente bananensoort gingen telen, Cavendish-bananen, werd de ziekte tegengehouden. Cavendish is momenteel de bananensoort die de wereldmarkt domineert, aldus de wetenschappers, terwijl een nieuwe variant van Fusarium nu juist ook deze banaan treft.

Volgens Kema zullen er in Europa wel andere bananen op de markt komen. ‘Maar het gaat er mij nu niet om dat jij en ik straks nog een banaan kunnen eten. Het gaat in Afrika om voedselzekerheid. Dat baart ons zorgen nu deze schimmel zich zo makkelijk verspreidt.’