Westen dringt aan op Duits leiderschap in omgang met oorlog in Oekraïne – maar het komt met horten en stoten

Al maanden verzuchten wereldleiders dat Duitsland, economische grootmacht en wapenfabrikant, het voortouw moet nemen in Europese omgang met de Oekraïne-oorlog. Deze week liet Duitsland zien hoe het moet, en greep het rigoureus in de energiesector in. Maar als Duitse politici het woord Führungsrolle in de mond nemen, schrikt een smaldeel zich rot.