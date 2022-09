Oekraïne en Rusland ruilen honderden gevangenen uit, onder wie Poetins bondgenoot Medvedtsjoek

beeld Epa/Security Service of Ukraine

beeld Epa/Security Service of Ukraine

Amsterdam

Rusland liet in totaal 215 gevangenen gaan, Oekraïne ‘slechts’ 56. De uitruil vond woensdag volgens de Oekraïense omroep Suspline plaats in de buurt van de Noord-Oekraïense stad Tsjernihiv. Het is de grootste uitruil van gevangenen sinds het begin van de oorlog.

De Oekraïense stafchef Andri Jermak maakte de uitruil woensdagavond bekend op het communicatiekanaal Telegram. Volgens Jermak gaat het onder meer om soldaten, grenswachten, politieagenten, douanebeambten en burgers.

De 215 gevangenen die Rusland vrijliet, zijn voornamelijk (188) mensen die meevochten bij de Azovstal-fabriek in de haven van Marioepol. Terwijl Rusland bijna de hele havenstad had veroverd, hielden zij vanuit de staalfabriek..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .