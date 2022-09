Podcast: Met de mobilisatie sleept Poetin Rusland steeds verder mee in zijn oorlog

Deze week hebben we het over de speech van Poetin. Komt de speech als een verrassing? Buitenlandcommentator Jan van Benthem legt uit wat de gedeeltelijke mobilisatie betekent voor deze oorlog en wie er nu richting het slagveld moeten.

Poetin kondigde deze week een 'gedeeltelijke mobilisatie' aan om over meer troepen te kunnen beschikken voor de oorlog in Oekraïne.

Ook komen er referenda in bezette gebieden in het oosten van Oekraïne. Waarom wil Poetin dat ineens zo snel? Is zijn focus ook meer in het oosten van Oekraïne komen te liggen nu heel Oekraïne voor hem onhaalbaar lijkt?

Luister de podcast hieronder, via onze app, op nd.nl/podcast of via je favoriete podcastapp.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .