Met mobilisatie brengt Poetin de oorlog in Oekraïne ineens naar de Russische woonkamer

De eerste mobilisatie in Rusland sinds de Tweede Wereldoorlog, annexaties van bezette gebieden in Oekraïne: het zou volgens de Russische Poetin allemaal niet gebeuren toen hij in februari zijn ‘speciale operatie’ aankondigde. Zeven maanden later grijpt hij naar draconische maatregelen die de zware nederlagen van het Russische leger moeten stoppen.

Wat een korte operatie had moeten worden om Oekraïne te ‘denazificeren’, is in Poetins woorden nu een existentiële strijd voor het voortbestaan van Rusland tegen de Navo. Nadat Navo-lidstaten eerst de Sovjet-Unie opbraken, hebben ze de geweerloop nu op Rusland zelf gericht, aldus Poetin woensdag in een televisietoespraak tegen zijn bevolking.

Hij kondigde de riskantste besluiten uit zijn presidentschap aan. Via een ‘gedeeltelijke mobilisatie’ gaat hij honderdduizenden reservisten naar het front in Oekraïne sturen. Militairen krijgen een verbod om voor het einde van de oorlog uit dienst te treden of uitzending te weigeren. Bezet gebied wordt ingelijfd bij Rusland.

Poetins noodplan lijkt vooral een wanhoopspoging om Oekraïne en diens westers..

