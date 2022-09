Westen reageert schamper én bezorgd op Poetins woorden, maar blijft achter Oekraïne staan

West-Europa en de VS lezen wanhoop in Vladimir Poetins afgekondigde mobilisatie. De landen dichter bij Rusland zijn meer bevreesd voor wat hij zou kunnen besluiten. Maar geen land trekt zijn steun aan Oekraïne in.

Van alle Westerse reacties op Poetins toespraak was die van Wopke Hoekstra vooralsnog het meest uitgesproken. ‘Toegeven aan agressie en intimidatie is geen optie’, tweette de minister van Buitenlandse Zaken. ‘Het is cruciaal dat we Oekraïne vol blijven steunen met meer wapens, meer sancties, meer hulp. We moeten er alles aan doen om het bloedvergieten door Poetin te stoppen.’

Daar stak de Duitse vicepremier Robert Habeck schril bij af. ‘We zullen kijken hoe we hierop moeten reageren’, zei hij tegen persbureau DPA. Extra steun aan Oekraïne zegde geen Europese leider verder toe. Wel kondigde EU-president Charles Michel aan dat de EU-steun aan Oekraïne ‘standvastig’ blijft. In zijn toespraak tot de algemene vergadering van de Verenigde Natie..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .