Kernwapens en driehonderdduizend extra soldaten: ‘Het einde van de oorlog is verder weg dan ooit’

Rusland zet honderdduizenden extra soldaten in tegen Oekraïne en dreigt met de inzet van kernwapens. Toch verwachten defensie-experts Mart de Kruif en Tim Sweijs niet dat het de Russen een doorbraak op zal leveren.

De Russische president Poetin kondigde woensdagochtend aan dat hij 300.000 extra soldaten inzet in de oorlog tegen Oekraine.

‘Met dwang als motivatie, ga je de oorlog niet winnen’, zegt oud-commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif over de mobilisatie van 300.000 reservisten die de Russische president Poetin woensdag aankondigde. Deze oproep volgde op de mededeling dat inwoners van Oost-Oekraïne zich in ‘referenda’ kunnen uitspreken over inlijving door Rusland.

‘Oekraïne en de Westerse wereld zullen de inlijving van deze gebieden nooit accepteren. Poetin heeft hiervoor gekozen omdat hij anders deze reservisten volgens de Russische grondwet niet had kunnen oproepen. Hij is in paniek’, zegt De Kruif.

Defensie-expert Tim Sweijs, van het Haagse Centrum voor Strategische Studies, is het hiermee eens. ‘Als een deel van Oekraïne Russisch wordt, kunnen de Russen..

