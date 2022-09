Nieuwe Amerikaanse ambassadeur: geboren in India, ‘gemaakt’ in de VS, nu naar Nederland

Shefali Razdan Duggal (50) wordt de opvolger van Pete Hoekstra als de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Duggal kwam als Indiase migrant naar de VS en bezingt graag de ‘grenzeloze kansen’ die dat land biedt.

Veel van de mannen en vrouwen die vanuit Washington D.C. als diplomaat de wereld over worden gezonden, groeiden op in een rijk, politiek georiënteerd nest. Zo niet Shefali Razdan Duggal (50), de toekomstige Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Duggal is een selfmade politiek dier. ‘Als immigrant vertegenwoordig ik het diverse gezicht van de Verenigde Staten’, zei ze eind juli in de Amerikaanse Senaat. ‘En de generaties mensen die door onze geschiedenis heen kansen vonden in ons geweldige land.’

In maart werd Duggal als kandidaat naar voren geschoven door de Amerikaanse president Biden. Woensdag stemde de Senaat in met haar benoeming. Ze zal mogelijk volgende maand door koning Willem-Alexander worden beëdigd. Duggal vervult een vacature d..

