President Poetin kondigt gedeeltelijke mobilisatie af voor oorlog in Oekraïne

De Russische president Vladimir Poetin heeft met onmiddellijke ingang een gedeeltelijke militaire mobilisatie afgekondigd. Daarmee kan hij 300 duizend reservisten oproepen. Poetin hoopt na meerdere nederlagen het tij te kunnen keren in de oorlog tegen Oekraïne.

(beeld russian Presidential Press Service via ap)

In een toespraak die gisteravond zou plaatsvinden, maar werd uitgesteld, kondigde Poetin aan dat het doel van Rusland is om de Donbas te veroveren. De meeste mensen in die regio willen niet terugkeren naar ‘het juk’ van Oekraïne, aldus de Russische president. Rusland controleert de Donbas op dit ogenblik grotendeels, maar niet volledig.

Of het met de gedeeltelijke mobilisatie daadwerkelijk het initiatief in de oorlog naar zich toe kan trekken, is de vraag. Naast een tekort aan personeel kampen de Russen ook met een gebrek aan materieel, falend leiderschap, slechte logistiek en laag moreel. Minister van Defensie Sergej Sjojgoe verzekerde de bevolking dat dienstplichtigen en studenten niet onder de gedeeltelijke mobilisatie zullen vallen.

Poeti..

