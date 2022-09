Het regime in Iran is bang voor vrouwen die protesteren na dood van Mahsa Amina (22)

Het regime in Teheran is beducht voor de woede van vooral de Iraanse vrouwen. Die blijven protesteren na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini, na haar aanhouding door de zedenpolitie. Vooral president Raisi probeert aan hun woede te ontkomen – want hij is rechtstreeks verantwoordelijk voor het harde optreden van de zedenpolitie.

In Iraanse media was de dood van de 22-jarige Mahsa Amini voorpaginanieuws - en dat zorgt voor onrust bij het regime.

Teheran

Er zijn geen protesten in Iran. Zo lijkt het tenminste, als je de officiële Engelstalige Iraanse nieuwsplatforms ziet. Maar in de Iraanse versies daarvan blijkt de ongerustheid van het regime. Want de dood van Mahsa Amini, de jonge vrouw die door de gehate zedenpolitie werd aangehouden omdat ze de hijab (sluier) niet goed droeg, heeft een open zenuw geraakt in de Iraanse samenleving. Dat geldt voor vrouwen maar ook voor jonge mannen, zoals studenten. De Universiteit van Teheran heeft na demonstraties zelfs voor drie weken de deuren gesloten. De studenten moeten hun colleges maar online volgen. Zo kunnen ze geen demonstraties op de campus houden, meldt Iran International op Twitter. De Iraanse hoofdstad is een van de kernsteden van de..

