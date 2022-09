Een groot deel van Puerto Rico zit nog wel even in het donker. Orkaan Fiona heeft tot ‘rampzalige verwoesting’ geleid

Terwijl orkaan Fiona weer is vertrokken, zit ruim een miljoen huishoudens van Puerto Rico nog in het duister. Vijf jaar na een andere verwoestende storm blijkt het elektriciteitsnetwerk van het eiland even fragiel.

San Juan

Een paar dagen na het aan land komen van Fiona is de omvang van de schade op Puerto Rico allesbehalve duidelijk. Een deel van het Caribische eiland had dinsdag nog te maken met de dreiging van modderstromen en gebouwen die op instorten staan. Ook hebben veel mensen momenteel geen toegang tot drinkwater - een situatie die nog dagen kan duren.

Volgens gouverneur Pedro Pierluisi heeft Fiona tot ‘rampzalige verwoesting’ geleid in stedelijke gebieden en loopt de schade in de miljoenen dollars. De orkaan kwam zondag aan land en veroorzaakte windstoten tot 140 kilometer per uur, regenval en overstromingen. Minstens vier mensen kwamen om het leven door verdrinking of omvallende bomen. Het dodental loopt mogelijk nog op.

Fion..

