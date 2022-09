Taliban en VS wisselen twee gevangenen uit

Kabul

De ruil is maandag bekendgemaakt door de extremistische beweging en inmiddels bevestigd door een medewerker van de Amerikaanse regering. Aan de ruil op de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kabul gingen volgens de Taliban lange onderhandelingen vooraf. Noorzai steunde de Taliban toen zij in de jaren negentig voor het eerst aan de macht waren. Hij werd na de eeuwwisseling door de Amerikaanse regering ingehuurd als undercoveragent. In 2005 werd de man in de VS opgepakt voor het smokkelen van 50 miljoen dollar aan heroïne. Frerichs, een veteraan van de Amerikaanse marine, werkte volgens de VS in Afghanistan als civiel ingenieur aan bouwprojecten toen hij in februari 2020 werd ontvoerd. De VS hebben lang aangedrongen op zijn vrijlating.