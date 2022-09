Oorlogsmisdaden gepleegd in Ethiopië volgens VN

Genève

De regering in Addis Abeba is mogelijk zelfs schuldig aan misdaden tegen de menselijkheid in de opstandige regio Tigray, schrijven onderzoekers in een eerste rapport aan het VN-Mensenrechtencomité. De onderzoekers hebben bewijs gevonden voor een breed scala aan schendingen sinds het geweld in november 2020 losbarstte. Ze concluderen dat er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat deze schendingen in verscheidene gevallen neerkomen op oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Volgens hen heeft de diepe etnische polarisatie en haat in Ethiopië geleid tot een zorgwekkende cyclus van extreem geweld die wordt beantwoord met vergelding, waardoor het dreigende risico op nieuwe, nog ernstigere gruweldaden nog groter wordt. Duizenden mensen zijn omgekomen door de strijd tussen het regeringsleger en het volksbevrijdingsfront.