Grensconflict bij Kirgizië tot ontploffing

Vluchtelingen uit Batken, aan de Kirgizisch-Tadzjiekse grens, verzamelen zich in Boz-Adir, in het zuidwesten van Kirgizië.

Boz-Adir

Kirgizië en Tadzjikistan zijn het al ruim dertig jaar oneens over hun gezamenlijke landsgrens. Slechts de helft van de duizend kilometer lange grens is duidelijk afgebakend. Over de andere helft hebben de twee landen regelmatig ruzie, maar nooit uitte die zich in geweld met zo veel slachtoffers als nu.

Tadzjikistan beschuldigt Kirgizië juist van het ontsteken van het conflict. Zo arresteerde Kirgizië tal van etnische Tadzjieken, aldus het Tadzjiekse ministerie van Buitenlandse Zaken maandag.

grenzen hertekenen

Het grensconflict is een tijdbom die de Sovjet-Unie heeft geplant in Centraal-Azië. Moskou hertekende verscheidene keren de grenzen van Sovjetrepublieken zo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .