Het is niet langer de vraag óf de VS aan de zijde van Taiwan zullen vechten, maar hoe

Nu de Amerikaanse president Joe Biden heeft gezegd troepen in te zetten als China Taiwan binnenvalt, is de vertrouwde strategische dubbelzinnigheid van de Amerikaanse regering een gepasseerd station. Strategische verwarring is de nieuwe koers.

Washington

Zo duidelijk als in een zondagavond uitgezonden interview met de Amerikaanse televisiezender CBS was Joe Biden niet eerder: Amerikaanse troepen zullen Taiwan verdedigen bij ‘een ongekende Chinese aanval’. Biden heeft eerder gezegd Taiwan bij te staan, maar hoe precies liet de Amerikaanse president altijd in het midden.

Nu is duidelijk dat Biden niet alleen doelt op de Amerikaanse wapenleveranties aan Taiwan of verbale steun van Amerikaanse politici die regelmatig hun gezicht in Taiwan laten zien. De president is bereid Amerikaanse militairen in te zetten. Peking reageerde maandag fel. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat Biden de Amerikaanse belofte geen steun aan een onafhankelijk Taiwan te..

