Wereldwijde schoonmaakdag

Op allerlei plekken in de wereld gingen zaterdag mensen de straat op of de natuur in om zwerfafval op te ruimen. Ook in Nederland werd op veel plekken aandacht besteed aan Cleanup Day, aldus de organisatie. Zo’n vijfduizend vrijwilligers deden mee aan de actie Maas Cleanup. Samen haalden ze naar schatting van de organisatie zo’n 40.000 kilo afval uit de Maas of van de oevers van de rivier.

