Dood van hijab-loze vrouw na arrestatie doet in Iran onvrede over sharia oplaaien

De dood van een vrouw, nadat zij, volgens ooggetuigen, hardhandig werd gearresteerd omdat ze geen hoofddoek droeg, leidt tot protest in Iran. Met name jongere Iraniërs zijn al langer ontevreden over de harde hand van de zedenpolitie, die op de kledingvoorschriften uit de sharia toeziet.

De 22-jarige Mahsa Amini overleed vorige week in het ziekenhuis nadat ze door de Iraanse zedenpolitie was opgepakt. Amini droeg geen hijab.

De 22-jarige Mahsa Amini was afgelopen dinsdag met haar familie op bezoek in Iraanse hoofdstad Teheran, toen ze door de zedenpolitie werd gearresteerd. Ze droeg namelijk geen hijab, de hoofddoek die alle vrouwen in het openbaar verplicht moeten dragen.

Ze werd meegenomen naar het bureau en in een cel gezet, om ‘verantwoording af te leggen’ en ‘onderwezen’ te worden over de hijab, aldus de Iraanse politie in een verklaring donderdag. Vrijdag maakte de politie bekend dat Amini overleden was, nadat zij in een coma was geraakt. Volgens de politie zou ze overleden zijn aan de gevolgen van een hartaanval en is in het ziekenhuis tevergeefs een reanimatiepoging gedaan.

Omstanders hadden daarentegen gezien dat zij geslagen en mishandeld was ..

