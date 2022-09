Zelensky: bewijs voor misdaden

Kyiv

Hele families zouden zijn gemarteld. Hij vergeleek de gruwelijkheden met wat dit voorjaar werd aangetroffen in de buurt van Kyiv, in het plaatsje Boecha, na de terugtrekking van Rusland. Zelensky deed zijn uitspraken in een interview met persbureau Reuters.

In zijn presidentiële kantoor zei Zelensky dat er een onderzoek gaande is met internationale hulp en dat er aanwijzingen zijn dat Russische troepen meerdere oorlogsmisdaden hebben begaan in de bewuste gebieden. Buiten de 450 in een massagraf gevonden lichamen bij de heroverde plaats Izjoem zijn volgens Zelensky ook op andere plaatsen graven met lichamen van gemartelde Oekraïners aangetroffen.

De president liet zich ook uit over eventuele onderhandelingen met Rusland. Hij noemde ‘uit angst’ een deal sluiten met Rusland het ‘slechtst denkbare resultaat’.