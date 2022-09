Kirchner: ‘dankzij God nog in leven’

Buenos Aires

De Argentijnse vicepresident Cristina Fernández de Kirchner heeft voor het eerst op de mislukte moordaanslag tegen haar gereageerd. Tijdens een bijeenkomst met priesters en nonnen zei ze volgens de BBC dat ze ‘dankzij God en de Heilige Maagd Maria nog in leven is’. De verdachte die begin deze maand een pistool op Fernández de Kirchner richtte, is inmiddels aangeklaagd. Beelden van een mislukte moordaanslag op de vicepresident gingen de wereld over. Een man hield een pistool voor het gezicht van Fernández de Kirchner. Omdat het wapen niet werkte, mislukte de aanslag.