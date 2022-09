Doden en vermisten in Italië na regenval

Rome

De slachtoffers vielen in steden in de provincie Ancona in de centrale regio Marche (De Marken). De regionale president Francesco Acquaroli laat op Facebook weten dat hij ‘de ontwikkeling van de zeer ernstige meteorologische crisis die onze regio treft en de reddingsoperaties volgt. Dit zijn momenten van extreme bezorgdheid.’ Donderdag waarschuwden de autoriteiten bewoners om hogergelegen gebied op te zoeken vanwege plotselinge overstromingen.

De Italiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen voor de regio De Marken. Premier Mario Draghi heeft aangekondigd later op de vrijdag het getroffen gebied te bezoeken.

Op videobeelden van Italiaanse media is te zien hoe straten in steden zijn veranderd in kolkende rivieren. Huizen zijn ondergelopen en auto’s zijn meegesleurd met het water. Er zou op sommige plekken meer dan 400 millimeter regen in twee tot drie uur zijn gevallen, evenveel regen als er normaal gesproken in een half jaar valt. Ongeveer 180 brandweerlieden zijn ingezet bij tientallen reddingsoperaties, laten de autoriteiten weten.

Door het natuurgeweld viel de elektriciteit op veel plekken uit, net als telefoonnetwerken. Burgemeester Massimo Olivetti van Senigallia, een van de zwaar getroffen plekken, heeft besloten scholen, kinderdagverblijven, sportfaciliteiten en openbare instellingen te sluiten tot zaterdag.