Europese Commissie: miljarden voor Hongarije opschorten

De Europese Commissie wil de betaling van circa 7 miljard euro aan EU-subsidies voor Hongarije opschorten. De Commissie reageert daarmee op de systematische fraude met EU-geld in het land en de pertinente onwil in Boedapest daar iets aan te doen. Eerder deze week oordeelde het Europees Parlement dat Hongarije niet langer een volwaardige democratie is.