Frankrijk schendt het recht van Franse ISIS-bruiden en hun kinderen, oordeelt Europees hof

Een groep voormalige ISIS-vrouwen in het Al-Roj in noordoost Syrië. (beeld afp / Delil Souleiman)

De uitspraak kan ook gevolgen hebben voor Nederland, dat ook alleen onder druk van de rechter jonge kinderen en hun moeders uit de Syrische detentiekampen haalt.

De weigering van de Franse regering om twee vrouwen en hun kinderen te repatriëren, is in strijd met met ‘het recht op terugkeer naar het grondgebied van de staat waarvan ze burger zijn’. Dat oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, EHRM, deze week in een zaak die de ouders van de twee vrouwen hadden aangespannen. De ouders stelden dat de Franse weigering neerkomt op een ‘langdurige gevangenschap in Syrië, die de vrouwen en de kinderen blootstelt aan onmenselijke en vernederende behandeling’.

De zaak is van belang voor meer Europese landen..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .