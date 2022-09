Sammy Mahdi wil meer peper in de christendemocratie: ‘Durf te schofferen’

Nee, een pint heeft hij niet gedronken met bisschop Luc Van Looy. Maar dat was toch de bedoeling nadat de bisschop zich publiekelijk had afgevraagd of een moslim een christelijke partij kon leiden? ‘Onze afspraak was om negen uur in de morgen. En om dan al aan het bier te gaan …’

Toen aan het begin van de zomer duidelijk werd dat Sammy Mahdi kandidaat was om de eerste man te worden van de christendemocratische cd&v, trok bisschop Van Looy in de media aan de bel. Mahdi was niet alleen teleurgesteld, maar ook gekwetst. ‘Op sociale media verrassen venijnige uitspraken over mijn achtergrond niet meer, maar van een bisschop verwacht ik een bepaalde morele standaard.’

Mahdi en Van Looy hebben inmiddels om de tafel gezeten – met water als sme..

