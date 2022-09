In Afrika zijn de Britse koloniale trauma’s soms nog heel vers

Er is massale rouw om koningin Elizabeth, de ‘oma van de wereld’. Maar er zijn ook genoeg mensen die een vieze smaak krijgen als ze denken aan de lange tijd die koningin Elizabeth hun hoofd was

Prins Philip (links) en Queen Elisabeth II (midden) met keizer Haile Selassie I van Ethiopië bij de stad Gondar in 1965.

Londen

Sinds haar aantreden was koningin Elizabeth staatshoofd van 35 landen. Aan het eind van haar regeringsperiode waren dat er nog vijftien. Larissa Schulte Nordholt promoveerde vorig jaar aan de universiteit van Leiden op de dekolonisatie van Afrika, en ziet een nieuwe golf van bewustwording na het overlijden van de vorstin.

Hoe is er in Afrika gereageerd op het overlijden van koningin Elizabeth?

‘Heel gemixt, dat is interessant om te zien. Regeringsleiders houden het beleefd en kondigen bijvoorbeeld een dag van rouw aan. Als je naar de verhalen luistert van gewone mensen via sociale media zie je een ander beeld. Het lijkt alsof mensen wakker zijn geworden, en zich nu actiever realiseren waar koningin Elizabeth het symbool van was. Heel..

