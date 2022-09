Landen die het minste uitstoten worden het zwaarst getroffen, zegt Oxfam Novib

Landen die de klimaatcrisis het minst te verwijten valt, lijden het meest aan de gevolgen hiervan. Vooral de extreme honger is in deze landen de afgelopen jaren sterk toegenomen.

In Kenia lijden 2,4 miljoen mensen honger als gevolg van de ergste droogte in veertig jaar.

Den Haag

Dat blijkt uit een nieuw rapport van de internationale hulporganisatie Oxfam Novib. Hiervoor is onderzocht welke gevolgen de klimaatverandering heeft in de tien landen die hier het meest onder hebben te lijden. Deze landen worden door Oxfam Novib aangeduid als ‘klimaatbrandhaarden’. De lijst met landen is samengesteld op basis van cijfers van de Verenigde Naties (VN), waaruit is af te leiden dat voor deze tien landen de afgelopen twintig jaar het vaakst een hulpoproep is gedaan vanwege extreem weer.

Kenmerkend voor de tien klimaatbrandhaarden - Somalië, Haïti, Djibouti, Kenia, Niger, Afghanistan, Guatemala, Madagascar, Burkina Faso en Zimbabwe - is dat ze maar een zeer gering deel van de wereldwijde CO 2 -uitstoot (..

