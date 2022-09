Internationale waakhond roept Rusland op kerncentrale Zaporizja te verlaten

Het bestuur van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) heeft Rusland opgeroepen de Oekraïense kerncentrale Zaporizja te verlaten. De militaire bezetting van het complex ‘verhoogt het risico op een nucleair ongeval of incident aanzienlijk, waardoor de bevolking van Oekraïne, de buurlanden en de internationale gemeenschap in gevaar komen’, aldus een donderdag door het VN-orgaan aangenomen resolutie.

Het Russische leger en het Russische atoomenergiebedrijf Rosatom moeten alle activiteiten in de kerncentrale opschorten en de controle teruggeven aan de Oekraïense autoriteiten, eist de atoomwaakhond.

De kerncentrale van Zaporizja, de grootste van Europa, heeft de afgelopen weken herhaaldelijk onder vuur gelegen. Moskou en Kiev geven elkaar steeds de schuld van de aanvallen. Nadat de externe stroomvoorziening was uitgevallen die nodig is om de reactorkernen te koelen, werd de centrale in het weekend volledig stilgelegd. In de tussentijd zijn hoogspanningslijnen hersteld om koeling te garanderen, ook als de fabriek is stilgelegd.

De door IAEA-chef Rafael Grossi voorgestelde wapenstilstand rond de kerncentrale werd in de resolutie als mogelijkheid genoemd, maar niet expliciet ondersteund. Van de 35 landen die vertegenwoordigd zijn in de raad van gouverneurs, stemden er 26 voor de resolutie. Rusland en China stemden tegen. Zeven landen onthielden zich van stemming.