Gorbatsjov verdeelt de harten van de Moskovieten. ‘Die perestrojka heeft niemand iets goeds gebracht’

Vredesduif of verrader? Weinig Russische leiders zijn in eigen land zó impopulair als wijlen Michaïl Gorbatsjov. De instorting van de Sovjet-Unie was zíjn schuld, zeggen velen. Anderen prijzen hem juist als ‘een groot humanist’, die dertig jaar vrede bracht.

Bij het graf van Raisa Gorbatsjov op de Novodevitsji-begraafplaats in Moskou werden woensdag bloemen gelegd. Zaterdag wordt Michaïl Gorbatsjov naast zijn in 1999 overleden echtgenote begraven.

Moskou

Met stoïcijnse blik staren de communistische grootheden van weleer bewegingloos in de verte, of, zoals een neusloze Stalin, naar de grond. De standbeelden in het Moskouse park Muzeon zijn de stille getuigen van de beeldenstorm waarmee in 1991 de teloorgang van de Sovjet-Unie gepaard ging. Michaïl Gorbatsjov is de man die veel Russen dat nog altijd kwalijk nemen.

‘Hij was de eerste president van ons land, de man door wie mijn land, de Sovjet-Unie, ophield te bestaan en uiteenviel in kleine vorstendommen’, zegt de 46-jarige Sergej, die met zijn vrouw tussen de marmeren kolossen slentert. Gorbatsjov was volgens hem ‘geen patriot’. ‘Hij kreeg de kans iets te veranderen in zijn land, maar hij koos ervoor het te verwoesten.’

