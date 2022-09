47 - Waarom Gorbatsjov wordt vergeleken met Saddam Hussein

Deze week praten we over Michail Gorbatsjov, de laatste president van de Sovjet-Unie die dinsdag op 91-jarige leeftijd overleed. Wie was hij en waar stond hij om bekend? En hoe wordt hij in verschillende delen van de wereld herinnerd? Christenen waren (relatief) blij met hem, hoe komt dat?

En we hebben het over kernenergie. Hongarije haalt de banden met Rusland aan door hun centrale uit te breiden. Waarom kiezen ze daarvoor? En moeten we in Europa ook overwegen kernenergie te gaan gebruiken?

Link naar artikel over kernenergie van Ruurd:

https://www.nd.nl/opinie/commentaar/1139220/crisis-en-kernenergie

