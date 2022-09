WHO: hoogste alarmfase in Pakistan

Genève

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft woensdag de hoogste alarmfase afgekondigd vanwege de overstromingen in Pakistan. Alarmfase 3 staat voor noodgevallen waarbij ‘maximale actie’ van de WHO vereist is. Zo’n 6 miljoen mensen zouden dringend behoefte hebben aan humanitaire bijstand. In het land is sinds juni twee keer zo veel regen gevallen als gebruikelijk. Daardoor staat ongeveer een derde van Pakistan onder water. Het noodweer treft ruim 33 miljoen mensen. Het land kampte al met meerdere gevaren voor de gezondheid, maar de WHO waarschuwt nu ook voor uitbraken van diarree, huidinfecties, luchtwegontstekingen, malaria en dengue.