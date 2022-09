Duits akkoord met families slachtoffers Spelen 1972

Tel Aviv

Dankzij de overeenkomst wonen ze maandag, vijftig jaar na de aanslagen, een herdenking bij in München, zo bevestigen bronnen.

De weduwe van de Israëlische gewichtheffer Yossef Romano, een van de elf Israëlische atleten die destijds werden gedood tijdens een tweedaagse gijzeling door Palestijnse terroristen, sprak eerder al de verwachting uit dat Duitsland akkoord zou gaan met de schikking. Ook had ze voorzien dat de nabestaanden aanwezig zullen zijn bij de herdenkingsceremonie in München, in gezelschap van de Israëlische president Isaac Herzog.

Familieleden hadden gedreigd dat evenement te boycotten en in plaats daarvan later in september een alternatief evenement in Israël bij te wonen. Zij en andere overlevenden beschuldigden Duitsland al lange tijd van onvoldoende inspanningen.