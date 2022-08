Droogte in Oost-Afrika: ‘Investeer in kleine boeren en voorkom hongersnood’

Het eerste schip met Oekraïens graan is in het droge Oost-Afrika aangekomen. Het is een druppel op de gloeiende plaat: vanwege droogte en conflicten lijden twintig miljoen mensen in de regio honger. ‘Zulke rampscenario’s kunnen grotendeels voorkomen worden door investeringen in kleine boeren en veehouders.’

Djibouti

De droogte in Oost-Afrika houdt naar verwachting van de Wereld Meteorologische Organisatie ook komend regenseizoen nog aan. Twintig miljoen mensen in Oost-Afrika - Ethiopië, Somalië en Kenia - zijn afhankelijk van noodvoedsel. Het ziet ernaar uit dat het de ergste droogte in veertig jaar wordt.

‘Het is absurd hoe weinig regen er valt, maar door kleine boeren en veehouders beter te ondersteunen, kunnen dit soort grote rampen in de toekomst worden voorkomen’, legt professor Jan Abbink van Leiden Universiteit uit. Hij doet al jaren onderzoek in Ethiopië. ‘Vergeet niet dat tachtig procent van het voedsel in Afrika afkomstig is van kleine boeren. Dit wordt verhandeld op de lokale markt.’

lege graanschuur

