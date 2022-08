EU-landen akkoord met trainingsmissie Oekraïne

Praag

De plannen zullen nu worden uitgewerkt, maar in de tussentijd gaan lidstaten zelf al trainingen geven. Zoals Nederland en Duitsland om mijnen op te ruimen, zegt defensieminister Kajsa Ollongren.

Die ontmijningstraining, die volgens Ollongren waarschijnlijk in Duitsland zal gebeuren, kan uiteindelijk onder EU-vlag vallen. Dat is beter dan trainingen op eigen houtje, stelt de minister na overleg met haar EU-collega’s in Praag. De EU kan dan coördineren wat Oekraïne nodig heeft en welke landen daarin gaan voorzien en ontslaat de regering in Kyiv zelf van die klus.

Tot dusver lag de nadruk vooral op het leveren van wapens aan Oekraïne, maar training wordt volgens Ollongren steeds belangrijker. Nu de oorlog maar voortduurt, doet Oekraïne een steeds groter beroep op nieuwe rekruten zonder oefening of ervaring, memoreert ze. Bovendien krijgen de Oekraïners meer en meer moderne westerse wapens, die ze moeten leren bedienen. Dat gebeurt al, maar ‘er is behoefte aan veel meer’.

Veel is nog onduidelijk over de complete EU-trainingsoperatie. Wel is zeker dat die niet op Oekraïens grondgebied plaatsvindt, omdat het daar nu eenmaal oorlog is. Verschillende lidstaten hebben zich al aangeboden als gastland, zegt Ollongren. Niet alleen naburige landen als Polen en Slowakije, maar ook lidstaten verder weg van Oekraïne.

Ook over de omvang van de missie, waaraan Nederland ‘zeker’ en ‘heel graag’ gaat bijdragen, valt volgens Ollongren nog weinig te zeggen.