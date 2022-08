Michail Gorbatsjov (1931-2022) - Te edelmoedig voor ruw Rusland

De voormalige leider van de Sovjet-Unie, Michail Gorbatsjov, is op 91-jarige leeftijd overleden. Hij geldt als hervormer van de alleenheersende communistische partij van de Sovjet-Unie. Dat leidde tot het einde van de Koude Oorlog en uiteindelijk ook tot het uiteenvallen van het land. Hij ontving in 1990 de Nobelprijs voor de Vrede.

Zijn aantreden op 11 maart 1985, als secretaris-generaal van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie, zorgde voor interesse en hoop. Na drie bijna dode fossielen als voorgangers was hier een jonge man, een echt mens bovendien, die woorden van vlees en bloed sprak, van hoop, verandering, berouw en verbetering. Binnen vier jaar was de populariteit van ‘Gorby’ immens, vooral in de Oost-Europese satellietstaten die hij liet vrijkomen uit de greep van de Russische beer.

Maar na iets meer dan zes jaar was het ook al weer afgelopen. In eigen land was een klunzige coup voldoende om Jeltsin aan de macht te brengen, een man die koos voor Rusland en macht in plaats van een oneindig opgelapt socialisme in de Sovjet-Unie.

Na zijn politiek verscheid..

