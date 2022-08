‘De dood van Diana liet voor de Britse pers een leegte achter’

Van vergelijkingen met huidige royals tot berichten uit het hiernamaals: artikelen over prinses Diana verschijnen nog dagelijks in Britse kranten. Deze hoeveelheid aandacht doet echter geen recht aan het sentiment onder de Britse bevolking, vertelt journaliste Lia van Bekhoven.

Londen

Woensdag is het exact vijfentwintig jaar geleden dat prinses Diana overleed na een auto-ongeluk in Parijs.

De geliefde prinses, die niet van de voorpagina’s van de Britse kranten was weg te slaan, was er niet meer. Ze liet haar land in shock achter. Beelden van huilende Britten gingen de hele wereld over.

Sinds haar overlijden zijn er veel boeken en films over de prinses verschenen, en ook in televisieseries passeert ‘the People’s Princess’ nog vaak de revue. Zo kennen jongere generaties Britten haar bijvoorbeeld van The Crown, een populaire Netflixserie.

absurd

De aandacht van de Britse pers voor Diana is sinds haar dood echter niet verslapt. Intege..

