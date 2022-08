Voormalig perschef Britse Koningshuis: ‘Diana is dood. Het is tijd om haar te laten rusten’

Londen

Arbiter werd wakker gebeld toen prinses Diana 25 jaar geleden overleed. Hoewel hij persoonlijk verdriet voelde, had hij geen tijd om te rouwen. Als perschef van koningin Elisabeth moest hij direct aan de slag om de media-aandacht in goede banen te kunnen leiden. Hij had daardoor zelfs geen tijd om naar de begrafenis van de prinses te gaan.

U was in dienst van koningin Elisabeth toen Diana overleed. Hoe heeft u deze tijd beleefd?

‘Het was erg moeilijk. Ik woonde op Kensington Palace, dus ik zag Diana vaak en kende haar goed.

Hoewel ik erg druk was met mijn werk, had ik op een woensdag een half uurtje de tijd om even alleen bij haar te zijn in de Chapel Royal, waar ze lag opgebaard. Ik was woedend omdat ik mezelf vragen begon te stellen..

