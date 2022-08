Onrust in Bagdad, ondanks maatregelen

Bagdad

Ondanks het uitgaansverbod dat werd afgekondigd, is het ook in de avonduren onrustig gebleven in de Iraakse hoofdstad Bagdad. Opnieuw werd ook geweervuur gemeld. Maandag liep de spanning tussen rivaliserende sjiitische groeperingen op nadat aanhangers van de invloedrijke geestelijke Muqtada al-Sadr uit protest het regeringspaleis hadden bestormd in de afgeschermde groene zone van de Iraakse hoofdstad. Dat was een reactie op het bericht dat hun leider de politiek verlaat. Het gevolg waren ongeregeldheden en botsingen met islamitische tegenstanders.