Lancering vertraagd vanwege motorsores

Cape Canaveral

De raket kon tussen 14.33 uur en 16.33 uur Nederlandse tijd opstijgen. Een minuut na het openen van dat ‘lanceervenster’ kwam de mededeling dat de lancering niet doorging. Het bleek onmogelijk om in de resterende twee uur te achterhalen wat er fout ging, dat te verhelpen, zeker te weten dat die oplossing zou werken, daarna de motor alsnog op temperatuur te krijgen en te vertrekken. De eerstvolgende mogelijkheid om te lanceren is komende vrijdag, en daarna volgende week maandag. Of de lancering dan wel door kan gaan, is nog niet bekend. Dat hangt onder meer af van de maatregelen om de oorzaak van de problemen aan te pakken.